Un infortunio alla mano che fa aumentare sempre più la tensione in casa Barcellona. Junior Firpo, terzino sinistro blaugrana, potrebbe però avere conseguenze ben più gravi rispetto al fastidio alla mano: secondo quanto riporta Mundo Deportivo, il calciatore del Barcellona si sarebbe infortunato durante una gara di go-kart, una delle attività extra-campo vietate dal club al propri tesserati, e non con uno scontro di gioco come invece sembrava inizialmente. Il Barcellona sta indagando per ricostruire con precisione la vera causa dall’infortunio dell’ex Betis: se l’incidente a bordo del go-kart venisse confermato, Junior Firpo rischierebbe una multa e – come scrive Mundo Deportivo – addirittura una sospensione per aver violato il regolamento interno. In questo caso, il giocatore salterebbe una serie di partite, forse anche il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Napoli in programma mercoledì 18 marzo al Camp Nou.

Tensione blaugrana

Una situazione, quella legata all’infortunio di Junior Firpo, che rischia di provare ancora maggior caos all’interno dell’ambiente blaugrana, già scosso dalla sconfitta nel Clasico di Liga contro il Real Madrid. I compagni di squadra, infatti, avrebbero preso le difese del terzino: una situazione che rischia di incrinare i rapporti con lo staff tecnico, pronto a far rispettare le regole comportamentali prese di comune accordo con la società. Da aggiungere, inoltre, che nel recente passato un altro giocatore blaugrana, Semedo, si procurò un infortunio proprio a bordo di un go-kart.