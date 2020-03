Real Madrid-Barcellona 0-0, risultato in diretta LIVE: Cristiano Ronaldo allo stadio

Al Bernabeu la partita che vale la stagione, con Cristiano Ronaldo spettatore d'eccezione, di ritorno per la prima volta nello stadio dove ha giocato per nove anni. Catalani primi in Liga e davanti di due punti in classifica rispetto ai blancos. Vidal titolare alle spalle di Messi e Griezmann per Setien. Zidane risponde con Vinicius ancora dal 1', panchina per Bale e Modric