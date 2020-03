C'è un Messi che segna una doppietta con la maglia del Barcellona e lo fa con il piede destro. Si tratta di Thiago, figlio del fuoriclasse argentino Leo che porta il numero 10 sulla schiena e gioca nella squadra della Escola Sergio, così chiamata in onore del centrocampista blaugrana Busquets. Primogenito di Lionel e Antonella Roccuzzo, a soli 7 anni Thiago dimostra di avere già ottime doti tecniche. Lo conferma la sua prestazione con il Barcellona Under 8, con il piccolo Messi a segno due volte nella vittoria per 9-2 della sua squadra: prima riceve palla da un compagno sulla fascia sinistra, si accentra saltando un avversario con una finta di corpo e con un destro a giro rasoterra batte il portiere, poi interviene su una palla vagante in area, la stoppa e di punta (sempre con il destro, non certo il piede preferito di suo padre) segna il suo secondo gol nella partita. Una festa di famiglia, condivisa con un compagno di squadra speciale: il figlio di Luis Suarez, compagno di squadra e di reparto di papà Leo. Messi e Suarez: che sia senior o in versione baby, la coppia gol funziona alla grande.