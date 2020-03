Coronavirus, morto Lorenzo Sanz: è stato presidente del Real Madrid

Lorenzo Sanz, ex presidente del Real Madrid, si è spento all’età di 76 anni. Sanz aveva contratto il coronavirus e da alcuni giorni era ricoverato in terapia intensiva. Purtroppo, però, non è riuscito a sconfiggere la malattia. Imprenditore nel ramo immobiliare, Sanz è stato presidente del club spagnolo tra il 1995 e il 2000, anni in cui al Real Madrid ha allenato Fabio Capello (stagione 1996/97) nella sua prima parentesi alla guida dei Blancos. Sotto la sua presidenza, la squadra ha conquistato una Liga, una Supercoppa spagnola, una Coppa Intercontinentale e due Champions League. Nel 2000 gli subentrò Florentino Perez e nel 2005 sembrava essere prossimo il suo acquisto del Parma, poi sfumato.