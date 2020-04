Il centrocampista tedesco del Real Madrid: "Una riduzione dello stipendio è come una donazione fatta invano. Meglio ricevere lo stipendio intero e con quello ognuno può aiutare gli altri come preferisce". Sul futuro del calcio: "Forse questa crisi cancellerà alcune cifre estreme, non è detto che sia un male" CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

"Una riduzione dello stipendio è come una donazione fatta invano". Mentre il calcio spagnolo discute del possibile taglio degli stipendi ai giocatori in piena pandemia da coronavirus, Toni Kroos prende una posizione netta e in controtendenza. Per il centrocampista tedesco del Real Madrid, intervenuto ai microfoni di SWR Sport, sarebbe più opportuno "ricevere lo stipendio intero e con quello ognuno può aiutare gli altri come preferisce, facendo beneficenza".