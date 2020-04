L’esterno del Valencia a Sky prima della partita virtuale United per l'Italia, ha spiegato come le misure adottate dall’Italia nella lotta al virus siano state d’esempio per la Spagna: "Ci siamo messi tutti prima in quarantena e infatti ci sono più curati e meno morti"

Alessandro Florenzi nel mercato invernale è passato dalla Roma al Valencia. Ed è in Spagna che sta trascorrendo il periodo di quarantena imposto dal governo locale per fronteggiare la diffusione del coronavirus. Prima di essere tra i protagonisti di "United per l’Italia", la sfida virtuale che ha visto tanti calciatori sfidarsi a FIFA 20, il giocatore ha spiegato come l’esempio dell’Italia sia stato fondamentale nelle misure adottate all’estero: "Abbiamo preso esempio dall'Italia, ci siamo messi tutti prima in quarantena. Ci sono più contagiati ma meno morti e più curati ed è grazie all'Italia, so che si stanno seguendo molto le loro linee".

Immobile batte Florenzi a FIFA 20

In United per l’Italia, Florenzi ha capitanato la squadra Blu, Immobile quella Bianca: a prevalere è stata la formazione dell’attaccante della Lazio, che nei tre round ha totalizzato complessivamente 13 reti contro le 9 degli avversari.