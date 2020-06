Cinque giocatori del Barcellona e due componenti dello staff tecnico blaugrana hanno avuto il coronavirus. È questa l’indiscrezione rivelata da RAC1, una delle più importanti emittenti radiofoniche catalane: i sette casi di positività – tutti classificati come asintomatici – sono emersi dopo che i tesserati blaugrana si sono sottoposti ai test sierologici che hanno preceduto la ripresa degli allenamenti della squadra. Dalle analisi infatti è emersa la presenza dei particolari anticorpi che si sviluppano per contrastare il virus, testimonianza del contagio al Covid-19. Le persone coinvolte, sempre secondo quanto riporta RAC1, sono ormai completamente guarite tanto che il Barcellona – come da protocollo della Liga – nella giornata di lunedì ha sostenuto il primo allenamento in gruppo in vista della ripresa del campionato che vedrà la squadra allenata da Quique Setién impegnata sabato 13 giugno in trasferta contro il Maiorca.

Mundo Deportivo: "Il Barça non si esprimerà sulla vicenda"

Il Mundo Deportivo riporta che il Barcellona non prenderà posizione sulla vicenda, né confermando né eventualmente smentendo tale notizia. Questo perché, sempre secondo quanto riportato dal giornale spagnolo, il club blaugrana sostiene che la responsabilità di una eventuale comunicazione in merito a casi di positività al Covid-19 spetta a La Liga e non alle singole società. Dal Barcellona, però, sottolineano come tutti i componenti della rosa stiano bene e si stiano allenando regolarmente.