Liga, ufficiale il calendario della 28^ e 29^

La Germania ha mostrato la via, ora tocca alla Liga. Il countdown per la ripartenza del calcio spagnolo ha finalmente un termine preciso: giovedì 11 giugno, ore 22, con il derby tra Siviglia e Betis. Poi si procederà a marce forzate, sempre in campo per una settimana: è il programma del nuovo calendario presentato domenica sera dalla Liga per le prossime due giornate di campionato. L'ultima partita si era giocata lo scorso 10 marzo, tra Eibar e Real Sociedad: tre mesi dopo, sarà di nuovo futbol.

Il programma completo: 28^ giornata

Giovedì 11 giugno

Ore 22: Siviglia-Real Betis



Venerdì 12 giugno

Ore 19:30: Granada-Getafe

Ore 22: Valencia-Levante

Sabato 13 giugno

Ore 13: Espanyol-Alaves

Ore 17: Celta Vigo-Villarreal

Ore 19:30: Leganes-Valladolid

Ore 22: Maiorca-Barcelona

Domenica 14 giugno

Ore 13: Athletic-Atletico Madrid

Ore 19:30: Real Madrid-Eibar

Ore 22: Real Sociedad-Osasuna

Il programma completo: 29^ giornata

Lunedì 15 giugno

Ore 19:30: Levante-Siviglia

Ore 22: Real Betis-Granada



Martedì 16 giugno

Ore 19:30: Getafe-Espanyol

Ore 19:30: Villarreal-Maiorca

Ore 22: Barcelona-Leganes

Mercoledì 17 giugno

Ore 19:30: Eibar-Athletic

Ore 19:30: Valladolid-Celta Vigo

Ore 22: Osasuna-Atletico Madrid

Giovedì 18 giugno