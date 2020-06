Come già anticipato nei giorni scorsi, il Real Madrid disputerà le gare casalinghe della restante parte della Liga allo stadio 'Alfredo Di Stefano' di Valdebebas. Tutto questo per consentire la prosecuzione dei lavori di ammodernamento dello stadio Bernabeu che diventerà una struttura iconica e d'avanguardia. Tra le modifiche più importanti che verranno apportate c'è certamente quella della copertura che riuscirà a coprire tutti i posti a sedere dello stadio e soprattutto verrà installato un tetto semovibile che potrà coprire per intero lo stadio.



Altra modifica lampante sarà la 'copertura' delle torri con una struttura metallica a fasciare lo stadio e dotata di rampe, scale mobili e ascensori sia per rendere più fluido l'accesso degli spettatori, sia come struttura architettonica estetica. Ulteriori modifiche saranno apportate anche al parcheggio sotterraneo (cinque livelli) e agli uffici del club che erano situati in un edificio annesso e che verrà sostituito con uno più grande. Insomma il Real Madrid pensa sempre in grande e il suo stadio si adeguerà alla grandezza e al prestigio del club diventando tra i più belli e all'avanguardia del mondo.