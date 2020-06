Un fantastico no-look di Benzema libera Casemiro per il gol partita in casa dell'Espanyol: missione sorpasso compiuta, ora la squadra di Zidane è a +2 sul Barcellona. Nelle altre partite della 32^ giornata cade ancora il Valencia: Celades a rischio



Uno squillo per il titolo, il Real Madrid mette il turbo e fa piangere due volte Barcellona: l'Espanyol ultimo in classifica, che contro i blancos cercava punti salvezza, e i blaugrana da questa notte secondi. I pareggi contro Siviglia e Celta Vigo sono costati caro a Messi e compagni. In una sola settimana, invece, la banda Zidane riscrive le gerarchie della Liga: Real 71 e Barça 69, a sei giornate dalla fine.

La partita leggi anche "Pazzo Kramaric", calcia il rigore no-look. VIDEO Non è stata una gara facile per i Blancos: l'Espanyol, galvanizzato dal debutto in panchina di Rufete (tre stagioni da centrocampista biancoblù tra 2006 e 2009), se la gioca alla pari per almeno mezz'ora. Poi nel finale di primo tempo sale in cattedra il Real: Diego Lopez risponde alla grande su Casemiro e Hazard, lo 0-0 alla pausa sembra ormai inevitabile. Invece, a pochi secondi dal 45', spunta il genio di Benzema: aggancio in profondità e tunnel di tacco ai danni di un difensore, che diventa un assist d'oro per l'inserimento a botta sicura di Casemiro. Nella ripresa entrano Vinicius e Rodrygo, il Real gestisce senza patemi e piazza il sorpasso al comando della Liga.