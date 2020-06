Iago Aspas frena il Barça all'88': 2-2 col Celta

I blaugrana fanno un altro mezzo passo falso in trasferta e ora rischiano il sorpasso in testa alla classifica del Real. Al Balaidos, Suarez porta due volte in vantaggio i suoi ma Smolov e Iago Aspas firmano il 2-2 finale. Arthur in campo negli ultimi 4 minuti. Nell'altra gara del pomeriggio l'Athletic Bilbao batte 3-1 il Maiorca

CELTA VIGO-BARCELLONA 2-2

20', 67' Suarez (B), 50' Smolov (C), 88' Iago Aspas (C)



Il Barcellona frena ancora. Dopo lo 0-0 di Siviglia e il successo casalingo di misura contro l'Athletic Bilbao, la squadra di Setien raccoglie un altro pareggio lontano dal Camp Nou. Al Balaidos, i blaugrana partono forte e colpiscono subito una traversa sul colpo di testa di Piqué. Sempre su calcio piazzato arriva, dopo circa un quarto di gara, il vantaggio: Messi finta di tirare una punizione e, invece, crossa morbido per il colpo di testa vincente di Luis Suarez. il Celta Vigo, però, non demorde e a inizio ripresa trova il pari. Rakitic perde una palla velenosa a centrocampo, Iago Aspas trova uno splendido corridoio per Yokuslu che, in mezzo, pesca Smolov tutto solo a mettere la palla in rete. Garcia inserisce forze fresche ma i suoi si deconcentrano su un disimpegno difensivo e apparecchiano la doppietta di Suarez. Il Pistolero riceve da Messi, lascia scorrere sul mancino e con la punta trova l'angolo perfetto. Neanche questo gol abbatte le speranze dei galiziani che, a due minuti dal termine, realizzano il definitivo 2-2. Ci pensa Iago Aspas, al 150° gol con il Celta Vigo, a beffare il Barça: il 32enne calcia una punizione a lato della barriera e trafigge Ter Stegen in quella che potrebbe essere la rete decisiva nella corsa verso il titolo. Lo spagnolo si toglie la maglia per esultare e viene inizialmente espulso per errore, prima che l'arbitro se ne accorga ed estragga il giallo. Nel finale c'è spazio anche per Arthur che, questa sera, raggiungerà Torino per svolgere le visite mediche con la Juventus. Il Barcellona sale a +1 dal Real che domani, contro l'Espanyol, può tentare il sorpasso.

TABELLINO

CELTA VIGO (3-5-2): Blanco; Aidoo, Saenz, Araujo (73' Murillo); Vazquez, Mendez (60' Bradaric), Yokuslu (60' Rafinha), Denis Suarez, Gonzalez (81' Santi Mina); Iago Aspas, Smolov (60' Nolito). All. Garcia





BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Umtiti, Piqué, Jordi Alba (81' Junior Firpo); Vidal, Rakitic, Puig (86' Arthur); Messi, Suarez (81' Griezmann), Ansu Fati (69' Braithwaite). All. Setien