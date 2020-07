REAL MADRID-GETAFE 1-0 (La classifica)

79’ rig. Ramos

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane (33’ Militao), Sergio Ramos, Mendy; Modric (63’ Valverde), Casemiro, Kroos; Isco (64’ Rodrygo), Benzema, Vinicius (63’ Asensio). All. Zidane

GETAFE (4-5-1): Soria; Suarez (77’ Jason), Djene, Etxeita, Olivera; Nyom, Maksimovic, Copovi (84’ Fajr), Arambarri (84’ Rodriguez), Cucurella (70’ Duro); Mata (75’ Molina). All. Bordalas

Ammoniti: Copovi (G), Carvajal (R), Ramos (R), Modric (R), Militao (R), Nyom (G), 52' Suarez (G), Mata (G), 84' Arambarri (G), 90' Diaz (R)

Occorreva vincere e basta, anche senza entusiasmare, anche con un calcio di rigore. La posta in gioco era altissima: un sigillo da mettere sulla Liga dopo il sorpasso e i problemi che esso ha causato all'avversario che, appena dopo la ripartenza, sembrava favorito, ovvero il Barcellona. Il Real Madrid vince anche senza convincere una gara tiratissima e spigolosa, piena di cartellini gialli e rimostranze. A mettere lo zampino nella vittoria il capitano di mille battaglie, Sergio Ramos che si è preso la responsabilità di calciare un rigore con un pallone pesantissimo a poco più di 10' dal termine di una gara che sembrava stregata per il Real. Fallo di Olivera su Carvajal, 9° centro stagionale per il capitano e 20° rigore di fila messo a segno. L'1-0 contro il Getafe lancia la casa blanca a +4 su un Barcellona il cui destino non è più da tempo nelle proprie mani. La squadra di Setien dovrà solo sperare che gli avversari facciano non più un solo passo falso ma almeno uno e mezzo (in cinque giornate) per poter sperare di recuperare ciò che sembrava suo e che nel giro di un paio di settimane è stato perso.

GLI ALTRI RISULTATI

EIBAR-OSASUNA 0-2

6' e 74' Ruben Garcia

REAL SOCIEDAD-ESPANYOL 2-1

10' David Lopez (E), 56' Willian José (R), 84' Isak (R)