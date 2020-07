Il centrocampista del Monaco, tanti anni al Barcellona, confessa in un'intervista alcuni aneddoti sugli ex compagni di squadra, in particolare su Gerard Piqué, con cui ha iniziato a giocare da piccolo nella Cantera. "Faceva sempre cose folli. Un giorno ha fatto scoppiare le gomme della macchina del nostro portiere..."

"Faceva sempre cose folli. Un giorno ha fatto scoppiare le gomme della macchina del nostro portiere che mentre tornava a casa, a metà strada si è ritrovato bloccato in autostrada". Cesc Fabregas e Piqué sono cresciuti insieme, alla Cantera del Barça. "Con Gerard ho iniziato a giocare all’età di 10 anni. Non è cambiato molto - ha raccontato il centrocampista del Monaco in un'intervista alla BBC - ma adesso è un uomo d'affari e la sua immagine è completamente diversa rispetto a prima". Fabregas e Piqué hanno giocato tanto e vinto insieme sia in blaugrana (dal 2011 al 2014) che con la Nazionale spagnola e alla fine Cesc è arrivato a una conclusione, definitiva: "Sicuramente penso che Gerard sia tra i primi due giocatori più pazzi che abbia mai incontrato".