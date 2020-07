L'allenatore dei blaugrana è tornato sullo sfogo post Osasuna dell'argentino: "Non mi sento segnato dalle sue parole. Ha ragione a dire che, giocando male, perderemo anche in Champions. Dimissioni? Mai pensato di andare via"

La Liga, questa volta, è stata vinta dai rivali. A festeggiare è stato il Real Madrid, che ha approfittato della sorprendente sconfitta del Barcellona al Camp Nou contro l'Osasuna. Un passo falso che ha aumentato il malumore in casa blaugrana, soprattutto quello di Messi: "Così non va, i tifosi stanno perdendo la pazienza perché non stiamo regalando loro nulla", le parole dell'argentino. Affermazioni che potrebbero segnare anche il futuro di Quique Setien: "Ci sono cose su cui siamo d'accordo e altre no, ma è normale - il commento dell'allenatore sulle dichiarazioni della Pulce - ha assolutamente ragione nel dire che, se giochiamo male come in alcune partite, in Champions non avremo speranze. Ma abbiamo avuto anche dei bei momenti. Siamo tutti consapevoli che dobbiamo migliorare, essere più coerenti e più affidabili. Se riusciamo a farlo, la Champions potremo anche vincerla". E' sereno Setien dunque, nonostante le parole forti di Messi: "Non mi sento toccato - ha continuato - tutti noi diciamo cose che sono male interpretate. Tutti abbiamo bisogno di una pausa per ripulire le nostre menti. Cercheremo di pensare in questo senso".