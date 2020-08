Coronavirus, due tesserati positivi nel Valencia

A 24 ore di distanza dalla comunicazione della positività al Covid-19 di Angel Correa e Sime Vrsaljko dell'Atletico Madrid, un altro club di Liga fa i conti con il coronavirus. Si tratta del Valencia, che ha comunicato nella mattinata di martedì 11 agosto come due tesserati siano risultati positivi al Covid-19 nel corso dei test effettuati nella giornata di lunedì. L'identità dei due non è stata comunicata e non si sa quindi se si tratti di giocatori, componenti dello staff tecnico o del personale. I due sono stati "isolati nelle rispettive abitazioni - si legge in un comunicato diffuso da Valencia - e i loro nomi sono già stati immediatamente comunicati alle autorità sanitarie. Il Valencia manterrà un protocollo molto rigido che tutti i membri della prima squadra e dello staff sono assolutamente impegnati a osservare".