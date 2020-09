Leo Messi mette da parte le polemiche e le settimane da separato in casa con il Barcellona e fa parlare il campo. Lo fa nell'amichevole vinta dal Barcellona all'Estadi Johan Cruyff contro il Gimnastic Tarragona per 3-1 . Il numero 10 argentino è stato in campo per 45 minuti con fascia da capitano al braccio, in una prova impreziosita dal calcio di rigore lasciato a Griezmann per il momentaneo 2-0. Un gesto che non è passato inosservato.

Rigore ceduto e complimenti a Griezmann

Nel test amichevole giocato nel weekend in cui è ripartita la Liga, con il Barcellona che ha visto rinviare i suoi primi due impegni di campionato a causa delle gare di Champions League giocate in estate, il nuovo allenatore blaugrana Ronald Koeman, privo di Suarez e Vidal non convocati, ha schierato Messi dal primo minuto in un tridente completato da Griezmann e Dembele e dopo il vantaggio di quest'ultimo Leo è salito in cattedra con un gesto altruista. Non si è avvicinato al dischetto per il calcio di rigore che sarebbe valso il 2-0, facendo un cenno d'intesa a Griezmann e lasciando calciare l'attaccante francese, con il quale l'intesa non era stata immediata nella scorsa stagione. Palla in rete e Messi che si dirige verso Le Petit Diable per complimentarsi per l'esecuzione. Dopo settimane complicate, in cui aveva annunciato l'intenzione di lasciare il Barcellona per poi decidere di restare per non fare causa al club della sua vita, Messi torna protagonista in campo, in una vittoria completata dal tris di Coutinho, rientrato in Catalogna dal Bayern Monaco. Motivi di sorriso verso lo start della stagione ufficiale, fissato per il Barcellona domenica 27 settembre nel terzo turno di campionato contro il Villarreal.