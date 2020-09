Viste le difficoltà per arrivare a Suarez, Cavani e Dzeko, i bianconeri valutano anche l'attaccante del Chelsea: già raggiunto l'accordo con il club inglese e con il calciatore sulla base di un trasferimento per 5 milioni di euro e un contratto biennale. Tentativo anche per il ritorno di Kean e in uscita il Villarreal ha chiesto informazioni per De Sciglio CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

La Juventus continua a lavorare per regalare un nuovo attaccante ad Andrea Pirlo: con Higuain che ha raggiunto l'accordo per la rescissione del contratto, rimangono diverse le ipotesi in piedi per prendere il posto dell'argentino al centro dell'attacco bianconero. Uno dei nomi sulla lista dei dirigenti juventini è sempre quello di Luis Suarez, che sosterrà un esame di italiano la prossima settimana per provare a ottenere il passaporto comunitario, requisito necessario per arrivare alla Juventus, visto che i bianconeri hanno già occupato i due slot disponibili per acquistare calciatori extracomunitari. In attesa di Suarez, per il quale i tempi rischiano però di allungarsi, la Juventus continua a tenere aperte le ipotesi Dzeko e Cavani. La situazione rischia però di complicarsi anche per il bosniaco, perchè la Roma sta riscontrando diversi problemi nel trovare un sostituto: per Milik infatti il Napoli non gradirebbe più l'arrivo di Under come contropartita tecnica e il club azzurro richiederebbe 35 milioni di euro cash. Discorso complicato anche per Cavani, che potrebbe chiudere nelle prossime ore con l'Atletico Madrid, che sta spingendo molto per tesserarlo.

Ipotesi Giroud per l'attacco della Juventus leggi anche Juve, Higuain rescinde: va all'Inter Miami E così, nella rosa dei papabili della Juventus è entrato un nuovo nome: si tratta di Olivier Giroud, che ha già dato il proprio ok al trasferimento a Torino e per il quale è già stato trovato un accordo con il Chelsea sulla base di un trasferimento per circa 5 milioni di euro. La trattativa tra le parti è stata dunque già impostata, con l'attaccante francese che firmerebbe un contratto biennale a cifre contenute, qualora la Juventus non dovesse riuscire a chiudere per nessuno degli altri nomi sui quali sta lavorando.

Tentativo per il ritorno di Kean leggi anche Pirlo prova la difesa "mobile": a 3 nel possesso Non solo, perchè la Juventus non vorrebbe fermarsi a una prima punta e sta provando a riportare in bianconero anche Moise Kean. Al momento la trattativa non sta trovando però una direzione positiva, visto che la Juventus lo avrebbe chiesto in prestito all'Everton, che però per accettare vorrebbe almeno inserire nell'operazione l'obbligo di riscatto in favore dei bianconeri. Il club inglese, che ha sborsato una cifra vicina ai 30 milioni di euro per portarlo a casa nella scorsa estate, non vorrebbe infatti privarsi del calciatore senza avere la certezza di incassare un conguaglio economico.