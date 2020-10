6/8

TAKEFUSA KUBO (Villarreal)



In Europa League vince anche il Villarreal, che sicuramente avrà rivolto un grazie speciale a Zidane per il prestito dell’attaccante giapponese, di proprietà del Real Madrid ma che la camiseta blanca non l’ha mai indossata. Non gli è bastata l’ottima stagione nel Maiorca per tornare alla base: nuovo prestito al Villarreal e primo gol in Europa League contro il Sivasspor. Nel 5-3 finale, prima sblocca il risultato, poi serve due assist, a Bacca e a Foyth