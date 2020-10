L'avventura di Josep Maria Bartomeu alla guida del Barcellona è arrivata al capolinea. Il 57enne presidente del club blaugrana, dopo sette anni alla guida dei catalani, non si sottoporrà al voto della mozione di censura - raccolte 16mila firma - che minacciava di espellerlo e si è dimesso, insieme al Consiglio, al termine di una Giunta direttiva convocata d'urgenza. La rivoluzione al vertice della società avviene in un momento di crisi profonda, sia dal punto di vista economico che dei risultati, come testimonia il tonfo di sabato scorso nel 'Clasico' del Camp Nou (3-1). Alla vigilia della sfida di Champions con la Juve , torna a galla anche un'altra crisi non meno devastante: è quella dei rapporti fra squadra e dirigenza che l'estate scorsa culminò con l'epurazione tecnica - via l'allenatore Quique Setien e il ds Eric Abidal - con i mal di pancia di Messi e Piqué , due fra i calciatori più rappresentativi, con le cessioni di Vidal e Suarez . La situazione ha fatto sprofondare la popolarità di Bartoumeu, peraltro criticatissimo da tifosi, aprendo un baratro sul futuro presidenziale del club.

Bartomeu: "Messi? Non è verò che volessi mandarlo via"



Nella mattinata del 27 ottobre Bartomeu aveva parlato per la prima volta dal giorno in cui l'argentino aveva inviato il suo fax legale - il celeberrimo "burofax" - per annunciare l'intenzione di rescindere unilateralmente il contratto. "Non è vero, anzi è privo di senso, dire che volessi facilitare l'addio a Messi per rimettere a posto i conti del club. E per questo non ho mai pensato di dimettermi, quest'estate". "Così - ha proseguito- ho deciso di non affrontare una discussione dialettica, perché la priorità era che Messi fosse nel nuovo progetto e non lo farò ora, perché è il nostro capitano". "La storia è semplice: Leo aveva quell'opportunità entro il 10 giugno, il termine era scaduto e quindi il suo contratto era rinnovato - ha aggiunto Bartomeu, in una conferenza telematica con i media spagnoli - La sua rabbia è un bene, vuol dire che non accetta le sconfitte... Spero che resti a lungo qui, e che chiuda la carriera col Barca".