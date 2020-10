Ronaldo, attesa per l'esito del tampone

E' il giorno in cui sapremo se Ronaldo potrà essere disponibile col Barcellona. In caso di tampone negativo potrà avviare l'iter medico per giocare in Champions League contro Leo Messi. Partita in diretta mercoledì 28 ottobre alle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport 252

È il giorno della verità per Cristiano Ronaldo. In giornata arriverà infatti l'esito dei tamponi a tutto il gruppo squadra della Juventus e in caso di test negativo l'attaccante portoghese, risultato positivo al Covid-19 il 13 ottobre, avrà il via libera per avviare l'iter medico per ottenere l'idoneità a giocare in Champions League contro il Barcellona, in programma mercoledì 28 ottobre alle 21 allo Stadium (diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, anche in 4K HDR con Sky Q). Asintomatico, CR7 ha saltato le gare contro Crotone e Verona in campionato e Dinamo Kiev in Champions.