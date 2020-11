Si ferma ancora il Real Madrid, che perde in casa contro l'Alaves e colleziona un solo punto nelle ultime 3 partite di campionato. Zidane paga le tante assenze, soprattutto in difesa, con Lucas Vazquez costretto a giocare da terzino destro e Mariano Diaz al centro dell'attacco. Sono subito gli ospiti però a passare in vantaggio, grazie a Lucas Perez, che ha realizzato il quinto rigore assegnato contro il Real Madrid nelle ultime 3 partite (la stessa quantità delle precedenti 52 sfide nella Liga). Ci si aspetta la reazione degli uomini di Zidane e invece è ancora l'Alaves ad andare in gol: un'altra particolarità, visto che il Real subisce gol da Joselu da fuori area, cosa che non accadeva da circa un anno e mezzo. Non basta il gol di Casemiro negli ultimi minuti, le speranze del Real si infrangono sulla traversa colpito da Isco al minuto 96. Nelle altre gare del sabato, importanti successi in trasferta da parte di Atletico Madrid e Siviglia, rispettivamente contro Valencia e Huesca. Nella gara delle 14, pareggio tra Elche e Cadice.