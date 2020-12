Sergio Ramos sfida McGregor su Instagram. VIDEO

Il difensore spagnolo è ancora fuori per infortunio e si sta allenando in palestra. Su Instagram ha pubblicato un video in cui mostra i suoi muscoli, sfidando Conor McGregor. La risposta del campione della UFC: "Stai pronto fratello, abbiamo una grande battaglia in arrivo" CORONAVIRUS, DATI E NEWS IN TEMPO REALE

Sergio Ramos non è ancora pronto per rientrare in campo con il Real Madrid, ma evidentemente lo è per affrontare Conor McGregor. Almeno da quanto lo stesso difensore ha scritto, ovviamente scherzando, sul proprio profilo Instagram. Lo spagnolo ha pubblicato un video registrato durante un suo allenamento, in cui mostra il suo corpo in palestra. Sergio Ramos ha taggato il suo amico Conor McGregor, sfidando pubblicamente la superstar della UFC. "Quando sei pronto", ha scritto il difensore del Real Madrid. Che sta continuando il periodo di riabilitazione, lavorando soprattutto in palestra, per guarire da un problema muscolare. "Stai pronto, fratello Sergio! Abbiamo una grande battaglia in arrivo", la risposta di McGregor nei commenti.