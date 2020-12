Secondo El Mundo, Florentino Perez sta valutando la posizione dell'allenatore dopo il ko per 2-0 contro lo Shakhtar Donetsk. Zidane: "Non penso assolutamente alle dimissioni, è solo una cattiva serie di risultati". Come alternativa piace l'ex Tottenham Pochettino 'GLADBACH-INTER LIVE

La seconda sconfitta in cinque partite nel girone di Champions League complica i piani del Real Madrid. Il 2-0 incassato dallo Shakhtar Donetsk lascia a 7 punti i blancos, costringerà Modric e compagni a giocarsi il pass per gli ottavi di finale all'ultima giornata e riporta ombre sulla panchina di Zinedine Zidane. Secondo quanto riporta El Mundo, infatti, Florentino Perez starebbe pensando all'esonero dell'allenatore che sulla panchina delle merengues si è seduto per la prima volta il 4 gennaio 2016 (con interruzione del rapporto tra il 31 maggio 2018 e l'11 marzo 2019) e ha vinto tre volte la Champions League. Riflessioni in corso, con l'allenatore del Real - oggi quarto nella Liga con 17 punti - che potrebbe però giocarsi il tutto per tutto nella partita in programma all'ultimo turno della fase a gironi, mercoledì 9 dicembre a Madrid contro il Borussia Moenchengladbach.