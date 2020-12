La crisi della scorsa estate, il fantasma di un addio imminente e un trasferimento che sembrava ormai realtà. Lionel Messi e il Barcellona stavano davvero per separarsi pochi mesi fa. Alla fine il numero 10 argentino è rimasto, tra polemiche e promesse non mantenute, arrivando addirittura a chiedere la partenza tramite burofax. La Pulce ha parlato del momento di frattura col Barça in un’intervista che andrà in onda sul canale spagnolo LaSexta domenica 27 dicembre, e di cui il programma radiofonico catalano ‘El Món a RAC1’ ha recuperato un’anticipazione: " Ho passato un periodo davvero brutto l'estate passata , dopo la fine della stagione e quello che è successo col club. È una cosa che mi sono trascinato dietro all'inizio, ma ora mi sento bene. Ho tanta voglia e sono emozionato ". Con il Barcellona che non se la sta passando molto bene, anche a causa della crisi da coronavirus: "So che il club sta attraversando un momento difficile, a livello di squadra e di club, ma non vedo l'ora di giocare ".

Koeman: "Messi voglioso? Lo vedo ogni giorno"

A proposito delle parole di Messi si è espresso anche l’allenatore blaugrana, Ronald Koeman, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida col Valladolid: "Se sono rassicurato dalle sue dichiarazioni? Per me non è necessario che Messi faccia un'intervista dicendo che ha voglia, perché vedo che è così ogni giorno. Sta bene con i suoi compagni. Per un vincente come lui, è difficile non vincere tutte le partite. Le altre cose che dirà non le so, lo sapremo domenica. Ma vedo il desiderio che ha detto di avere ogni giorno. Non so se le sue parole influiranno positivamente sui giocatori. La squadra è unita. È infelice, come me, perché non arrivano i risultati. Ma se parliamo di Messi, si sta impegnando per migliorare le cose come chiunque altro".