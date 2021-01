Il Barcellona dovrà fare a meno di Philippe Coutinho per i prossimi tre mesi. L'attaccante brasiliano, che nell'ultima gara giocata dai blaugrana nella Liga contro il Cadice (1-1) lo scorso martedì 29 dicembre ha riportato la lesione del menisco esterno del ginocchio sinistro, è stato sottoposto ad intervento chirurgico nella giornata di sabato 2 gennaio: l'operazione è perfettamente riuscita, come comunicato dallo stesso club catalano attraverso i propri canali ufficiali, ma i tempi di recupero saranno piuttosto lunghi. Koeman non avrà dunque a disposizione l'ex Inter, Liverpool e Bayern Monaco per l'importantissima doppia sfida contro il Paris Saint-Germain, valida per gli ottavi di finale di Champions League, in programma il 16 febbraio e il 10 marzo.