Stampa spagnola: Barcellona, debiti per 1 miliardo

Più di un miliardo di debiti. È questa la situazione in casa Barcellona ritratta dalle principali testate nazionali spagnole. Da Mundo Deportivo a Marca e As, che hanno consultato il rapporto finanziario per la stagione 2019-20 del club catalano. Per la società blaugrana si tratterebbe di un indebitamento a breve termine di 730 milioni di euro (730,679 precisa As) e un debito a lungo termine di altri 442 milioni (442,542). Ecco perché il Barça avrebbe così accumulato debiti che superano il miliardo di euro, che si attestano - per l'esattezza - a un miliardo e 173 milioni di euro. Mundo Deportivo precisa, tuttavia, come "il debito totale stimato sia di un miliardo e 173 milioni, ma il calcolo del debito che viene applicato dal 2018 secondo i criteri stabiliti dalla Liga sia di 820 milioni, che include solo debito bancario, sportivo e immobiliare, quindi non i debiti con giocatori, tasse, fornitori". Mentre il debito totale netto con cui il Barça ha chiuso la scorsa stagione è di 488,4 milioni di euro. Capitolo Covid : con tutto chiuso a causa della pandemia - spiega Mundo Deportivo - il club avrebbe già calcolato 320 milioni in meno di fatturato, da sommarsi ai 203 della stagione sportiva 2019-20.

Quanto deve (e quanto riceverà) il Barça per il mercato

I numeri pubblicati dalle testate spagnole fanno riferimento anche al calciomercato, cioè quanto il Barcellona deve ancora per i suoi acquisti (compresi quelli di giocatori non più in rosa) e quanto dovrà incassare dagli altri club prossimamente. Come spiega sempre Mundo Deportivo, il Barça deve 126 milioni a breve termine ad altri club e 196 milioni in totale. Il club, ad esempio, deve ancora pagare circa una ventina di milioni al Bordeaux per Malcom, ma ne riceverà circa trenta dallo Zenit a cui l'ha ceduto. E ancora, settanta milioni di euro al Liverpool per Coutinho, di cui trenta a scadenza rapida. Altri cinquanta a lungo termine per De Jong all'Ajax e non solo. Sul fronte opposto, il club deve ancora ricevere 58 milioni in questa stagione per le cessioni e 108 milioni in totale.