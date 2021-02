Imparare il catalano e la clausola "anti-indipendenza"

approfondimento

Contratto Messi, lo scoop fa infuriare il Barça

Spulciando il contratto, El Mundo ha anche rivelato come a Leo Messi venga richiesto di "realizzare i massimi sforzi per integrarsi nella società catalana, rispettando e assumendo i suoi valori culturali e lavorando specialmente per l’apprendimento della lingua, veicolo fondamentale per questa integrazione". Una condizione necessaria nel caso in cui la Catalunya avesse ottenuto l’indipendenza. Clausola per imparare il catalano che, secondo quanto scrive il Mundo Deportivo, è presente in molti altri contratti dei giocatori del Barcellona. Come riporta El Mundo, il padre di Messi ha voluto fare inserire nel contratto una clausola "anti-indipendenza", un nome non proprio corretto: la preoccupazione del padre dell’argentino non era legata alla possibile secessione della regione dalla Spagna, ma alla certezza che il Barça continuasse a giocare in un campionato competitivo e non in un campionato nazionale catalano. Condizione, questa, che avrebbe permesso alla Pulce di liberarsi dal vincolo col Barcellona.