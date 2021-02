Buona la prima, per il Papu Gomez , che martedì sera ha fatto il suo esordio ufficiale con la maglia del Siviglia . Julen Lopetegui ha scelto di schierarlo titolare nel tridente offensivo, composto insieme a De Jong e Ocampos , con cui ha affrontato l' Almeria nei quarti di finale di Coppa del Re. L'ex Atalanta ha giocato un'ora, per poi essere sostituito da un'altra vecchia conoscenza della Serie A, come Suso . Gli andalusi hanno vinto la sfida grazie al gol dell'ex Genoa Ocampos, arrivato pochi minuti dopo l'uscita dal campo di Gomez, e si sono qualificati per le semifinali della competizione.

Gomez: "Sono felicissimo"

vedi anche

Papu già baila, si presenta con la sua hit. VIDEO

Gomez ha affidato ai social la sua soddisfazione per il debutto: "Siamo in semifinale! Sono felicissimo per aver esordito e soprattutto per questa bellissima vittoria". Anche Lopetegui ha speso parole positive in merito alla prestazione dell'argentino. "Mi è piaciuto, credo che non sia stato facile per lui, non avendo giocato partite ufficiali per un mese e mezzo" ha detto l’allenatore del Siviglia al termine della gara.

Gomez in lista UEFA, out Vazquez

Un'ulteriore buona notizia per Gomez è arrivata dalla lista UEFA consegnata dal Siviglia, in vista degli ottavi di finale di Champions League, dove gli spagnoli affronteranno il Borussia Dortmund (17 febbraio a Siviglia, 9 marzo a Dortmund). La dirigenza infatti ha deciso di inserirlo nell'elenco dei giocatori che potranno prendere parte alla competizione europea, cosa che invece sarà preclusa a Franco Vazquez che ne è stato escluso. L'ex centrocampista del Palermo è stato più volte sul punto di essere ceduto in questo mercato invernale ed è stato anche vicino al Parma.