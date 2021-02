Un gran gol per fare innamorare i tifosi del Siviglia. Il Papu Gomez mette a segno la sua prima rete con il suo nuovo club nella sfida vinta dagli andalusi con il Getafe per 3-0. Nelle scelte di Lopetegui non c'è stato spazio dal 1' per il Papu che però è entrato al 57' con il risultato di 1-0 in favore dei padroni di casa. Gomez è subentrato al connazionale Ocampos e con il Getafe rimasto in dieci uomini, sul finale di gara, all'87', ha dato dimostrazione di tutta la sua classe rifinendo con un tiro di sinistro dalla distanza terminato all'incrocio dei pali un'azione manovrata del Siviglia. La gara è stata chiusa due minuti più tardi da una rete di En-Nesyri. Grazie a questa vittoria, il Siviglia è momentaneamente al terzo posto della Liga a una lunghezza di distanza dal Real Madrid e a +2 sul Barcellona che, però, ha una gara in meno.