Barcellona battuto nella semifinale d'andata al "Ramon Sanchez Pizjuan". Finisce 2-0, in campo per oltre un'ora anche il Papu Gomez. L'altra sfida oppone l'Athletic Bilbao al Levante

Il Siviglia, con il 'Papu' Gomez in campo per oltre un'ora, ipoteca la finale di Coppa del Re, battendo in casa il Barcellona nella semifinale d'andata. Sul terreno dello stadio Ramon Sanchez Pizjuan finisce 2-0, con un gol per tempo degli andalusi: Jules Koundé ha aperto le marcature dopo 25' e l'ex Ivan Rakitic ha chiuso i conti al 40' della ripresa. La sfida di ritorno si giocherà il 3 marzo prossimo al Camp Nou. L'andata dell'altra semifinale, che oppone l'Athletic Bilbao al Levante di Valencia, andrà in scena venerdì sera.