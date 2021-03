Ancora una ricaduta per il difensore del Barcellona, rimasto eroicamente in campo nella semifinale di ritorno di Coppa del Re contro il Siviglia nonostante l'infortunio: Piqué ha riportato una distorsione del legamento laterale interno del ginocchio destro. Incerti i tempi di recupero

Prima la grande gioia per aver segnato il gol che al 94' ha permesso al Barcellona di arrivare ai tempi supplementari nella semifinale di ritorno di Coppa del Re contro il Siviglia, poi la prova stoica nell'extratime e il contributo decisivo - nonostante gli evidenti problemi fisici - per la qualificazione alla finale dopo una straordinaria remuntada: Gerard Piqué è stato il grande protagonista in casa blaugrana, ma adesso per lui e per tutto il Barcellona arrivano brutte notizie. Gli esami ai quali è stato sottoposto il difensore catalano hanno infatti evidenziato una nuova lesione al ginocchio destro, lo stesso già seriamente infortunato nel corso di questa stagione.