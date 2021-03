Joan Laporta è il nuovo presidente del Barcellona, torna a ricoprire la carica che lo vide come numero uno del club catalano dal 2003 al 2010. E' questo il risultato ufficioso (ma non ancora ufficiale) delle elezioni presidenziali il cui scrutinio è ormai giunto a poco dal termine. Laporta ha avuto la meglio su Toni Freixa e Victor Font

Dopo gli scandali vissuti negli ultimi mesi, dapprima con le dimissioni dell'ormai ex presidente Josep Bartomeu e successivamente con il fermo dello stesso ex numero uno del club nell'ambito del BarçaGate, l'inchiesta secondo cui il club aveva assunto una società dedicata a screditare le persone critiche nei confronti della gestione societaria, fra cui anche Messi e Piqué, il Barcellona può tornare a respirare aria di normalità. Il nuovo presidente eletto è Joan Laporta che torna a rivestire la carica che lo aveva già visto come protagonista dal 2003 al 2010. Già dai primi exit poll raccolti al termine delle votazioni che hanno coinvolto 110.290 votanti, il nome di Laporta era apparso quello vincente rispetto ai suoi avversari Toni Freixa e Victor Font. Il brindisi che ha, di fatto, suggellato il succeso di Laporta è arrivato intorno alle 23 quando anche i suoi contendenti hanno omaggiato e si sono congratulati con il neo presidente. Le prime parole di Laporta dopo il successo nelle elezioni sono rivolte immediatamente al campo e al difficile compito che spetterà al Barcellona contro il PSG in Champions League dopo l'1-4 dell'andata: "Andiamo a Parigi per cercare di rimontare".