I baby tifosi dell'Atalanta al Papu: "Torna qui"

Non è più un giocatore dell'Atalanta dallo scorso gennaio, quando ha lasciato Bergamo nel corso del mercato invernale per passare al Siviglia, ma il legame tra il Papu Gomez e i tifosi dell'Atalanta è sempre molto solido. A sognare il ritorno a casa del 33enne argentino (59 reti in 252 partite con i nerazzurri dal 2013 a gennaio 2021) sono dei giovanissimi tifosi, bambini e bambine dell'asilo comunale di Sotto il Monte Giovanni XXIII, in provincia di Bergamo, autori di un'emozionante letterina postata dallo stesso Papu sul proprio profilo Instagram.