L'argentino ha lasciato Bergamo ed è partito per Siviglia: "Un mix di sensazioni, sono triste ma anche contento. Rifarei tutto perché abbiamo scritto la storia di questo club, lascio l'Atalanta al top in Europa. Voglio bene a tutti, anche a Gasperini", le sue parole

Si è conclusa dopo 6 anni e mezzo l'avventura del 'Papu' Gomez all'Atalanta. L'argentino, dopo la rottura con Gasperini, ha lasciato Bergamo mettendo fine alla lunga telenovela di questo calciomercato di gennaio. Proseguirà la sua carriera in Spagna, con la maglia del Siviglia. Finisce una grande storia d'amore, queste le sensazioni del 'Papu' al momento della partenza: "È un mix di sensazioni, dopo tanti anni lascio questo paese e questa città – le sue parole a Sky Sport - Sono triste e anche contento. Rifarei tutto quello che ho fatto dal primo giorno in cui sono arrivato a Bergamo, abbiamo fatto la storia di questa società. A volte le cose succedono e vanno in un determinato modo, ma farei tutto di nuovo perché adesso l’Atalanta è al top in Europa. Un messaggio ai tifosi? Mi dispiace, mi mancheranno tanto. Bergamo è nel mio cuore, è la mia città e casa mia. Ci vedremo presto sicuramente. Con la proprietà ho già parlato e loro sanno cosa penso. Sanno quali sono i miei sentimenti e quanto voglio bene a tutti. Anche a Gasperini? Certo, certo".