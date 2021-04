L'allenatore del club basco ha festeggiato in una maniera mai vista la vittoria in Coppa del Re contro l'Athletic Bilbao. Indissando la maglia e impugnando la sciarpa della Real Sociedad, Alguacil ha dedicato il successo ai tifosi e ha iniziato a cantare cori

Una vittoria storica, festeggiata in manieta tutt'altro che convenzionale. Dopo aver battuto 1-0 a Siviglia l'Athletic Bilbao e aver conquistato la Coppa del Re 2020 , rinviata lo scorso anno a causa della pandemia, l' allenatore della Real Sociedad Imanol Alguacil non è riuscito a trattenere tutta la sua gioia e si è reso protagonista di un vero e proprio show in conferenza stampa .

Lo show di Alguacil

Dopo aver commentato la partita e ringraziato i suoi giocatori per il trionfo in Coppa del Re, il terzo nella storia della società dopo le vittorie del 1909 e del 1987, Alguacil ha voluto dedicare il successo nella coppa nazionale ai tifosi del club basco. E lo ha fatto indossando la maglia della Real Sociedad e impugnando una sciarpa biancazzurra: "Adesso mi trasformerò da allenatore a tifoso - ha detto Alguacil -, perché abbiamo fatto qualcosa di storico. E quindi lo dedico a tutti i nostri tifosi: grazie Guipúzcoa, grazie per tutto ciò che sentite per la Real. Forza Real!". A quel punto l'allenatore, impazzito di gioia, ha iniziato a cantare cori dando vita a un vero e proprio spettacolo mai visto.