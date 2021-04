Coppa del Re alla Real Sociedad: Athletic ko 1-0

La Coppa del Re 2020 è stata finalmente assegnata, dopo che la finalissima era stata rinviata un anno fa a causa della pandemia. All'Estadio de La Cartuja di Siviglia è infatti andata in scena una finale che si sarebbe dovuta inizialmente giocare il 18 aprile 2020 e che ha vinto affrontarsi Athletic Bilbao e Real Sociedad. Primo tempo molto bloccato e partita che decolla realmente soltanto nella ripresa. Al minuto 63 arriva l'episodio decisivo: fallo in area di Inigo Martinez ai danni di Portu, calcio di rigore ed espulsione per il difensore dell'Athletic. L’arbitro poi con l’ausilio del VAR cambia il rosso in giallo ma il penalty comunque resta. Sul dischetto va Oyarzabal che non sbaglia. Reazione dell'Athletic Bilbao nei minuti finali che non porta però nessun effetto, Real Sociedad campione dell'edizione 2020. Per gli sconfitti ci sarà la possibilità di rifarsi il prossimo 14 aprile, quando affronteranno il Barcellona nell'atto finale dell'edizione 2021.