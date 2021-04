Problema muscolare per Suarez: 3 settimane di stop

Diego Simeone dovrà fare a meno di Luis Suarez per le prossime tre settimane. L'attaccante si è infortunato durante l'allenamento, accusando un fastidio muscolare, e si è sottoposto ad alcuni accertamenti che hanno evidenziato una lesione alla gamba sinistra. La stampa spagnola è concorde nei tempi di recupero, che si aggirano sui 20 giorni. Se così fosse, l'uruguaiano salterebbe le partite con Real Betis, Eibar e Huesca, cercando quindi di rientrare per la gara con l'Athletic Bilbao (25 aprile) o più probabilmente contro l'Elche (2 maggio). Non dovrebbe essere a rischio, dunque, la sua presenza per lo scontro diretto del Camp Nou contro il Barcellona.