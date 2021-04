Atletico Madrid ko a Siviglia, campionato riaperto

La squadra di Diego Simeone cede al Siviglia e subisce la terza sconfitta in campionato. Decisivo il centro di Acuna al 70', Oblak para un rigore a Ocampos. Ora il Real è a -3. A -4 il Barcellona, che lunedì sera ospita il Valladolid. Vincono Cadiz e Celta Vigo, 1-1 tra Elche e Betis REAL SOCIEDAD, SHOW DELL'ALLENATORE IN CONFERENZA Condividi:

Si riapre la lotta per la vetta nella Liga. L'Atletico Madrid di Diego Simeone cede al Siviglia nel match giocato per la 29esima giornata e ora è a +3 sul Real, secondo, e +4 sul Barcellona, che sarà però impegnato nella serata di lunedì al Camp Nou contro il Valladolid. Allo stadio Ramon Sanchez Pizjuan la partita è decisa da un gol di Acuna, che raccoglie lo splendido assist da destra di Jesus Navas al 70' e infila Oblak. Il portiere dell'Atletico è stato protagonista in avvio di gara, respingendo all'8' un calcio di rigore provocato da Saul e calciato da Ocampos. La squadra di Simeone, in emergenza, sfiora il vantaggio con Correa e Luis Suarez ma dopo l'1-0 andaluso non riesce a reagire. Terza sconfitta in campionato per i colchoneros, fermi a quota 66 punti, mentre il Siviglia consolida il quarto posto a 58.

approfondimento Insulti razzisti a Diakhaby, il Valencia abbandona Il vantaggio del Siviglia sul quinto posto occupato dal Betis sale a 12 punti: i biancoverdi di Pellegrini non vanno oltre l'1-1 sul campo dell'Elche. Al vantaggio di Iglesias su rigore risponde Milla, con i padroni di casa a +2 sul terzultimo posto. Vittoria preziosa per il Celta Vigo, che passa per 3-1 sul campo dell'Alaves: partita chiusa nei primi 20 minuti con le reti di Nolito, Iago Aspas e Santi Mina. Nel secondo tempo, con il Celta in 10, l'Alaves - ultimo alla pari con l'Eibar - segna il gol della bandiera con Lejeune. Il Cadiz supera in extremis il Valencia: nella partita caratterizzata dall'abbandono temporaneo del campo da parte degli ospiti per un insulto razzista ricevuto dal difensore Diakhaby, Il sigillo sulla vittoria del Cadiz lo mette Marcos Mauro, autore del 2-1 all'88'.