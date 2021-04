Nella mattinata di giovedì 8 aprile è nata Alba Griezmann, la terza figlia di Antoine Griezmann ed Erika Choperena. L'8 aprile, appunto, una data ricorrente nella famiglia dell'attaccante del Barcellona e che ancora una volta si è dimostrata decisamente speciale. Oltre alla terzogenita, infatti, già i due precedenti figli Mia e Amaro sono nati nello stesso giorno di Alba. Nello specifico 8 aprile 2016 per la prima figlia, che nel giorno della nascita della sorellina compie così 5 anni, e 8 aprile 2019 per il secondo arrivato, che ha appena compiuto 2 anni. Ad annunciare la nascita di Alba sono stati i due coniugi Griezmann attraverso i social, dove hanno avuto modo anche di fare gli auguri di compleanno agli altri due figli, in una giornata impossibile da dimenticare: "Oggi sono passati 2 e 5 anni da quando siete arrivati. Avete rivoluzionato il nostro mondo per farci crescere, imparare ed essere migliori. Mamma e papà non possono essere più orgogliosi di quello che ci avete fatto costruire. Vi vogliamo un infinito, pazzo e libero bene".