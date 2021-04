Nessun assente per squalifica: Messi è arrivato a questa sfida in diffida, così come De Jong. Tra le merengues in diffida il solo Nacho. Spendere un cartellino nel Clasico sembra ideale dal momento che il prossimo turno sarà abbastanza agevole per entrambe le squadre: i blaugrana ospiteranno il Getafe mentre il Real sarà atteso dal Cadice. La direzione di questo Clasico è affidata all'arbitro Gil Manzano