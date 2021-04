Real Madrid, Florentino Perez rieletto presidente

Florentino Perez è stato rieletto presidente del Real Madrid per un sesto mandato, il quarto consecutivo. Il 74enne, patron di uno dei più grandi gruppi di costruzioni del mondo (è pure interessato all'acquisto della società di gestione delle autostrade italiane), continua dunque la sua storia al vertice del Real Madrid. Una storia che ha vissuto due cicli. Il primo, dal 2000 al 2006 (con rielezione nel 2004), contraddistinta dall'era dei "Galacticos" (Figo, Zidane, Beckham, Ronaldo il Fenomeno, solo per citarne alcuni). La seconda, partita nel 2009 (dopo il triennio di Calderon), durerà almeno fino al 2025. Con Perez, che era l'unico candidato alla presidenza, sono stati eletti tutti i componenti del consiglio, candidati nella sua lista. Quella di Perez e del Real è una storia lunga e piena di successi: sotto la sua gestione, tra calcio e basket, sono arrivati 47 titoli. Restando solo al calcio, impressionante il palmares: 5 Champions League, 5 Mondiali per Club, 4 Supercoppe Europee, 5 Liga, 2 Coppe del Re e 5 Supercoppe di Spagna. Sfide e nuovi obiettivi non mancano, a cominciare dalla ristrutturazione del Santiago-Bernabeu, la gestione delle finanze del club dopo la pandemia, senza trascurare il mercato e le nuove stelle da portare a Madrid: i nomi caldi del momento sono quelli di Kylian Mbappé e di Erling Haaland. Per un nuovo ciclo. Sempre vincente.