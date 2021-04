Joan Laporta crede ancora alla Superlega e alla sua necessità per dare stabilità ai grandi club europei e garantire alti livelli di intrattenimento. Il presidente del Barcellona si è espresso in questo senso in un’intervista rilasciata all’emittente spagnola TV3 mentre si trovava al Real Club de Tenis Barcelona: "Ci sono state pressioni su alcuni club ma la proposta esiste ancora. Facciamo investimenti molto importanti, gli stipendi sono altissimi e tutti questi aspetti devono essere tenuti in considerazione, così come i meriti sportivi. Ci servono più risorse per rendere il calcio un grande spettacolo, penso che si arriverà ad un'intesa".