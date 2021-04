BARCELLONA-GRANADA 1-2

23' Messi (B), 63' Machis (G), 79' Molina (G)

BARCELLONA (3-1-4-2): Ter Stegen; Mingueza (72' Dembélé), Piqué, Umtiti; Busquets (81' Trincao); Sergi Roberto, De Jong, Jordi Alba, Ilaix Kourouma (72' Pedri); Messi, Griezmann. All.: Koeman

GRANADA (3-4-2-1): Escandell; Victor Diaz, German Sanchez, Perez; Foulquier, Herrera, Eteki (61' Gonalons), Quini; Luis Suarez (86' Fede Vico), Machis (76' Adrian Marin); Soldado (61' Molina). All.: Martinez Penas

AMMONITI: German Sanchez (G), Soldado (G), Perez (G)

Il Barcellona fallisce l'aggancio alla vetta della Liga. Nel recupero della 33esima giornata di campionato i blaugrana cedono per 1-2 al Camp Nou contro il Granada e non riescono nel sorpasso ai danni del Real Madrid e della capolista Atletico Madrid. Schierati da Koeman con un insolito 3-1-4-2, Messi e compagni passano in vantaggio al 23': combinazione tra Griezmann e il 10 argentino, che batte Escandell e segna così il gol numero 750 fra i professionisti (699 con la maglia della prima squadra blaugrana, 6 con il Barcellona B, 5 con la squadra C e 71 in nazionale). Si va al riposo sull'1-0 ma i blaugrana sfiorano il bis ancora con Messi, murato da Aaron. Dopo il raddoppio mancato da Griezmann al 50', il Granada trova il pareggio al 63': Mingueza non è deciso sul filtrante di Suarez e libera Machis: l'attaccante venezuelano ex Udinese (13 presenze nella stagione 2018/19) firma l'1-1. A quel punto il Barcellona vara un attacco a 4 con gli ingressi di Pedri e Dembélé ma è il Granada a passare al minuto 79. Il trentanovenne Molina, subentrato a Soldado, incrocia di testa a centro area su disattenzione di Piqué lascia e tocca i 190 gol in quattro categorie. Col ko gli uomini di Koeman restano quindi al terzo posto con 71 punti, alla pari con il Real Madrid, a -2 dall'Atletico capolista. Con il blitz del Camp Nou invece il Granada stacca l’Athletic Bilbao e sale in ottava posizione a -4 dal settimo posto che vale l’Europa.