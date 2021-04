Anticipazione dell'intervista integrale concessa dal presidente del Real Madrid ad As: "Non è un piano studiato per escludere gli altri club, tantomeno andiamo contro i campionati nazionali. Puntiamo a far confluire più soldi nel calcio per tutti, non possiamo aspettare fino al 2024". Con un allarme: "Quest'anno, con l'intera stagione in pandemia, le perdite per i soli 12 club della Superlega andranno tra i 2 e i 2 miliardi e mezzo di euro"

" Abbiamo sbagliato qualcosa, ci fermiamo un attimo e confrontiamoci sulle idee . Di certo bisogna fare qualcosa perché i giovani tra i 14 e i 24 anni stanno iniziando a seguire il calcio sempre meno". Florentino Perez torna a parlare di Superlega . Lo fa ai microfoni di As , in un'intervista esclusiva che sarà pubblicata sabato nella sua versione integrale, digitale e cartacea. Alcune delle risposte del presidente del Real Madrid sono state anticipate sul sito ufficiale di As. " Il progetto Superlega è stato studiato per aiutare il calcio a uscire dalla crisi - sottolinea Perez - il calcio è gravemente ferito perché la sua economia sta affondando e dobbiamo adattarci ai tempi che stiamo vivendo".

"Non possiamo aspettare fino al 2024"

Perez precisa che non si tratta di "un piano studiato per escludere gli altri club, tantomeno andiamo contro i campionati nazionali, anzi. Puntiamo a far confluire più soldi nel calcio per tutti, creando maggiore interesse per l'evento sportivo". Con un allarme che resta sullo sfondo: "Non possiamo aspettare fino al 2024. Forse la soluzione sarebbe coinvolgere le prime quattro di ogni Paese, di certo c'è che 4 miliardi di persone seguono il calcio e la metà di loro tifano per club della Superlega. La realtà è che se ci sono partite più interessanti e competitive, più soldi arriveranno per il mondo del calcio. Vale per tutti, perché anche i campionati nazionali varranno molto di più. E prevediamo di avere anche anche entrate importanti per eventi solidali, un pilastro molto importante del progetto".