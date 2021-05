Un autogol salva il Real: con il Siviglia è 2-2

Il Real Madrid fallisce l'operazione primo posto. Dopo il pareggio tra Barcellona e Atletico Madrid, i blancos avevano l'opportunità di tornare al primo posto in caso di vittoria contro il Siviglia. Così non è stato perché la formazione dell'ex Lopetegui ha fermato i blancos sul 2-2. Un risultato che sta stretto al Siviglia, due volte avanti nel punteggio, visto che il gol del pari del Real è arrivato al 94° minuto con l'autogol di Diego Carlos, sfortunato nel deviare dentro la propria porta una conclusione di Kroos. Una partita che ha fatto discutere anche per le polemiche arbitrali. Al 75° minuto, sul punteggio di 1-1 e sugli sviluppi di un calcio d'angolo per il Siviglia, nasce un contropiede per il Real Madrid con Benzema che viene steso in area dal portiere Bono. Per l'arbitro è rigore. Una decisione cambiata dopo l'intervento del Var perché, sul corner precedente, c'era un fallo di mano di Militao. Il rigore, quindi, diventa per il Siviglia che torna in vantaggio con Rakitic. Nel finale l'autogol di Diego Carlos consente al Real Madrid di restare al secondo posto con 75 punti, gli stessi del Barcellona, a due lunghezze dall'Atletico Madrid, ma con il vantaggio degli scontri diretti. Gli uomini di Simeone, quindi, saranno certi di vincere il titolo solo con tre vittorie negli ultimi match della stagione contro Real Sociedad, Osasuna e Valladolid.

Nelle altre partite della domenica, da segnalare la vittoria del Valencia che ha interrotto una striscia sei partite senza successi battendo per 3-0 il Valladolid. Decisivo Maximiliano Gomez, autore di una doppietta. L'Eibar vince fuori casa contro il Getafe e rilancia le proprie ambizioni nella lotta salvezza, mentre il Villarreal, fresco di qualificazione alla finale di Europa League, perde per 4-2 contro il Celta Vigo.