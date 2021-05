L'allenatore francese in conferenza alla vigilia dell'ultima di Liga: "Sono qui da 20 anni ed è la cosa migliore che mi sia capitata, ma senza di me questo club può essere ancora migliore". Tra lunedì e martedì la decisione: se va via, in pole c'è Max Allegri

"Il Real Madrid può essere migliore senza di me? Sicuro, anzi sicurissimo" . Zinedine Zidane risponde così a una domanda sul suo futuro alla vigilia della sfida contro il Villarreal, ultima giornata di una Liga che vede il Real a -2 dalla vetta della classifica occupata dall’Atletico Madrid. "Ci proveremo, daremo tutto in campo. Alla fine che io o altri restino non è la cosa più importante, conta la squadra e quello che vogliamo ottenere. Stiamo pensando solo alla partita di domani col Villarreal”, ha proseguito l’allenatore francese. Che sempre sul suo futuro ha aggiunto: " Non conta se ci sarò l'anno prossimo , conta solo la partita di domani. Sono qui da 20 anni ed è la cosa migliore che mi sia capitata . Sono fortunato a essere in questo grande club. Sono un vincitore e non mi piace perdere. Nella mia vita lotto e do tutto per vincere. Questo è anche il dna del Real Madrid. E quello che vogliono i giocatori è vincere. E con tutte le difficoltà che abbiamo avuto, hanno sempre dato tutto", ha proseguito Zidane.

È Allegri l'eventuale sostituto

leggi anche

Real, Allegri è il prescelto per sostituire Zidane

Ancora qualche giorno, poi Zidane renderà noto il suo futuro. Tra lunedì e martedì l’allenatore comunicherà al Real Madrid la sua decisione definitiva: la sensazione nell’ambiente madrileno è che il francese possa ritenere la sua esperienza in Blancos ormai conclusa, anche se ancora non ha comunicato nulla in tal senso ai vertici del club. Il Real, per rispetto e riconoscenza nei confronti di quanto fatto da Zidane in questi anni, non vorrebbe mandarlo via e aspetta che sia proprio lui a comunicare la scelta sul suo futuro. Se Zidane lascia il Real Madrid, il primo nome – al momento l’unico nella mente del club – per sostituirlo è quello di Max Allegri. Nel caso in cui Zidane decida di rimanere a Madrid, allora Allegri torna in ballo per le panchine di Napoli e Juventus, club che direttamente o indirettamente, gli hanno lanciato dei segnali.