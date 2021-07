La Liga potrebbe cambiare veste in futuro, o almeno questa è l'intenzione di Luis Rubiales. Il presidente della Federcalcio spagnola, ospite della 'colazione sportiva' dell'agenzia Europa Press, ha annunciato di voler proporre al presidente della Liga Javier Tebas un nuovo formato per il principale campionato del Paese. L'obiettivo è ridurre il numero delle giornate per creare un torneo più emozionante con partite anche lontano dai confini nazionali in sedi come Miami. "Nei prossimi giorni inviterò Tebas a sedersi e cercare di cambiare il format dell'attuale Liga”, ha comunicato Rubiales, che ha preso come riferimento le novità apportate ad altre competizioni nazionali quali la Copa del Rey o la Supercopa de España. "Abbiamo cambiato il formato di molte competizioni - prosegue - e il risultato c'è stato. Era necessario e fondamentale fornire al pubblico un prodotto televisivo piacevole e migliorare il calendario". Un'esigenza nata soprattutto per catturare l'attenzione dei più giovani, che hanno visto modificarsi negli ultimi anni le proprie abitudini di consumo del calcio: "Si devono proporre meno giornate di campionato per avere più spettacolo: devi inventare e catturare l'attenzione dei più giovani con emozione. Oggi nascono con la console dei videogame e non giocano più nelle strade come facevamo noi. La Liga ha scelto l'immobilismo. Noi proporremo un cambio che permetta ad esempio di avere partite in campo neutro, meno giornate e una competizione più emozionante che generi più ricavi". Luis Rubiales, in particolare, ha proposto che in futuro una partita possa giocarsi a Miami, dove due squadre si affronterebbero sia all'andata che al ritorno: "È un'idea da studiare ma ora non è fattibile, perché tutti giocano in casa e in trasferta e questa nuova proposta, ora come ora, non sarebbe vantaggiosa per il nostro campionato".