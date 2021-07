Il difensore del Psg lancia una stoccata al tifo spagnolo: "Abbiamo un problema come Paese, la nostra filosofia non cambia. Bonucci e Chiellini in Italia sono degli eroi. Noi non apprezziamo i nostri campioni". E sull'addio al Real: "Orgoglioso della mia decisione, mi piacciono le sfide e voglio continuare a vincere qui". Con Messi? "Leo è tra i migliori al mondo ma non dipende da me" CHIELLINI E IL "KIRICOCHO" PRIMA DEL RIGORE DI SAHA: COSA SIGNIFICA Condividi:

"Abbiamo un problema culturale come Paese, la nostra filosofia non cambia. Vedo la Premier, vedo Bonucci e Chiellini che sono eroi in Italia. Dobbiamo far sì che le persone ammirino coloro che vincono qui. Verso i nostri giocatori non proviamo l'ammirazione che abbiamo per gli straniero". Parola di Sergio Ramos, cpresentato ufficialmente come nuovo difensore del Paris Saint-Germain. "È triste ma è la realtà. Non l'ho sofferto solo io ma anche altri giocatori". Concetto che si lega anche delle forti critiche ci sono state nei confronti dei giocatori della Spagna a Euro 2020. L’ultimo caso ha riguardato Morata: "Mi è spiaciuto non essere lì. Continuerò a lavorare per tornare al più presto, giocare con la nazionale continua a emozionarmi".

"Orgoglioso della scelta Psg, mai guardarsi indietro" approfondimento La formazione stellare del Psg con Sergio Ramos Il centrale spagnolo ha lasciato Madrid dopo 16 stagioni. "Sono orgoglioso della decisione che ho preso - ammette - al Real ho vissuto un periodo meraviglioso, custodisco con gioia le tante cose belle vissute lì. Però mi piacciono le sfide e voglio continuare a vincere qui. Sono molto emozionato dalla possibilità di scrivere la storia e sono nella squadra giusta. Sono qui per ricominciare da zero, speriamo sia una grande stagione". Senza voltarsi indietro: "Uscire dalla comfort zone fa bene a tutti, sono contento del passo che ho fatto. Guardarsi alle spalle è sempre un errore". Nessun dubbio sulla sua condizione atletica: "Sto bene, voglio giocare. Sono stato in grado di recuperare dagli infortuni e lavorare bene in questa estate. La concorrenza? Non ci sono titolari indiscussi, il campo deciderà chi è più bravo. La stagione è lunga, avremo tutti spazio".