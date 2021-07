Il Barcellona ha in programma di effettuare dei lavori al Camp Nou, presumibilmente durante la stagione 2022/2023. Si valutano altri stadi in cui giocare per un anno: l'opzione favorita è il Johan Cruyff, nel centro sportivo del club blaugrana. L'alternativa è il Companys, ex stadio dell'Espanyol di 60 mila posti

Il Barcellona dovrà lasciare il Camp Nou per un anno. Lo storico impianto che ospita le partite del club blaugrana, infatti, ha bisogno di lavori di ristrutturazione e riammodernamento, che costringeranno la squadra a giocare le partite in casa in un altro stadio. Dovrebbe essere ratificato nella prossima assemblea, in cui il presidente Laporta presenterà la proposta del CdA di abbandonare il Camp Nou, presumibilmente, per la stagione 2022/2023.

La soluzione "Johan Cruyff"

Ma dove giocherà il Barcellona in attesa di riavere il proprio stadio? La situazione è ancora in evoluzione, c'è un confronto costante con il comune per valutare le diverse alternative. La soluzione più probabile sarebbe quella di giocare al Johan Cruyff, stadio di 6 mila posti sito nel centro sportivo di Sant Joan Despí. Una scelta alla Real Madrid, che in questi mesi a giocato allo stadio Alfredo Di Stefano di Valdebebas in attesa dei lavori di ristrutturazione deò nuovo Santiago Bernabeu.