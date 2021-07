Il futuro di Lionel Messi si sta per delineare. La Pulga, fresco vincitore della Copa America, è pronto infatti a firmare il prolungamento con il Barcellona. Lo riportano dalla Spagna, riferendo che tra l'argentino e il club catalano è stato trovato un principio di accordo per il rinnovo. Secondo quanto riferito da L'Esportiu e successivamente confermato da Marca e Sport, Messi si decurterà lo stipendio del 50%, venendo così incontro alle esigenze della società di tagliare ampiamente il monte ingaggi per rientrare dei tanti debiti accumulati negli ultimi anni, situazione ulteriormente peggiorata a causa del Covid-19. Il classe '87 è tecnicamente svincolato dal 1° luglio, ma non si è mai seduto al tavolo delle trattative con altri club che non fossero il Barcellona. Ora sembra si sia arrivati ad un accordo, non del tutto chiuso ma in fase ormai molto avanzata, che sarà ratificato solo dopo che gli avvocati dell'attaccante avranno risolto le ultime beghe burocratiche, motivo per cui serviranno ancora alcuni giorni prima dell'annuncio ufficiale.